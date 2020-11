Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

FinnentropFinnentrop (ots)

In der Bamenohler Straße in Finnentrop sind unbekannte Täter am Montag (16. November) gegen 8.45 Uhr in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung gelangt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie die Eingangstür gewaltsam auf. Von dort begaben sie sich in die Wohnung, durchwühlten das dortige Mobiliar und entwendeten zwei Spielekonsolen, Bargeld und einen Laptop. Da die Geschädigte von der Arbeit nach Hause kam, überraschte sie die Täter, die sofort die Flucht mit zwei Fahrrädern antraten. Durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen traf die Polizei einen 22-Jährigen an, auf den die Beschreibung der Zeugin passte. Er führte auch einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug und einem Teil der Beute mit sich. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell