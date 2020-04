Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 09.04.20, gegen 18.00 Uhr befuhr eine 33-jährige Motorradfahrerin die Weihergasse in Neustadt-Geinsheim und wollte nach rechts in die Duttweilerer Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang erschrak sie auf Grund eine entgegenkommenden Pkw-Fahrers und stürzte mit dem Motorrad. Durch den Sturz erlitt sie Verletzungen an beiden Beinen und wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad selbst entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt unter 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

