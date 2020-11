POL-OE: Vorfahrt missachtet: 43-Jährige bei Unfall verletzt

Kreispolizeibehörde Olpe

Vorfahrt missachtet: 43-Jährige bei Unfall verletzt

Wenden

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (17. November) gegen 16.30 Uhr ist eine 43-jährige Pkw-Fahrerin verletzt worden. Zunächst befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Straße "Zum Eichstruck" in Wenden. Er beabsichtigte, nach links auf die Ludwig-Erhard-Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine vorfahrtsberechtigte 43-Jährige mit ihrem Pkw die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Koblenzer Straße. Nach eigenen Angaben war der Fahrer schon zu weit in den Einmündungsbereich gefahren, als er die Pkw-Fahrerin bemerkte. Er stoppte sein Fahrzeug, gleichzeitig verlangsamte auch die Fahrerin ihre Fahrt. Durch das Abbremsen nahm der 26-Jährige an, er könne abbiegen und fuhr wieder an. Zeitgleich beschleunigte die 43-Jährige ihren Pkw und die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision wurde sie verletzt. Sie kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

