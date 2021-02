Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280221-0145: Zwei Unfälle unter Alkoholeinwirkung

Reichshof / Nümbrecht (ots)

Dass sich Alkohol und Autofahren nicht vertragen, mussten am Wochenende zwei Autofahrer erfahren, die nun ohne ihren Führerschein auskommen müssen.

Der erste Unfall ereignete sich am Freitag (26. Februar) in Reichshof-Tillkausen, wo ein 56-jähriger Reichshofer gegen 16.00 Uhr von der Hustener Straße abkam und im Straßengraben landete. Mit einem Alkoholvortest von 2,5 Promille lag der Wert deutlich über dem Erlaubten, was eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge hatte.

Ähnlich verlief ein Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der Straße Eckenbacher Hardt in Nümbrecht. Hier war ein 28-Jähriger aus Reichshof gegen 01.30 Uhr im Vorgarten eines Hauses gelandet, weil er ebenfalls die Kontrolle über seinen Renault verloren hatte. Bei dem 28-Jährigen ergab der Vortest eine Wert von über 1,6 Promille; auch hier ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen und behielt den Führerschein ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell