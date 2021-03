Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010321-0146: Unbekannte randalieren in Parkhaus

Waldbröl (ots)

Fünf Jugendliche randalierten am Sonntag (28. Februar) um 18 Uhr in einem Parkhaus auf der Gerberstraße in Waldbröl. Dabei zerstörten sie zwei beleuchtete Notausgangsschilder im untersten Stockwerk des Parkhauses. Einer der Jugendlichen hatte dunkle Haare mit Mittelscheitel; die anderen hatten Kapuzen übergezogen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell