Vechta- Verkehrsunfallflucht/ Polizei sucht nach einem Zeugen

Am Mittwoch, 20. Mai 2020, gegen 14.00 Uhr, kam es in der Falkenrotter Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 30-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta touchierte beim Einparken in eine Parklücke einen geparkten, schwarzen Skoda, sodass Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich die 30-jährige von der Unfallstelle, ohne die sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach einem bestimmten Zeugen, welcher am Unfallort sachdienliche Hinweise zur Verkehrsunfallflucht gegeben hat. Dieser und mögliche weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta- Diebstahl eines Pedelecs

Am Montag, 25. Mai 2020, zwischen 04.00 Uhr und 09.30 Uhr, kam es in der Straße Bremer Tor zu einem Pedelec-Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein schwarzes Pedelec des Herstellers Fischer, Model ECU-1720. An dem Pedelec befand sich ein graues Klebeband am Rahmen hinten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt- Raum im Hotel geriet in Brand

Am Montag, 25. Mai 2020, gegen 10.16 Uhr, kam es in der Oststraße bei einem dortigen Hotel zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Büro-Räumlichkeit im Obergeschoss des Hotels in Brand. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehren Vechta, Goldenstedt und Lutten, welche mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es zu keinem Personenschaden gekommen. Rettungskräfte befanden sich vorsorglich vor Ort. Durch den Brand wurde unter anderem das Inventar in dem betroffenen Raum beschädigt. Zudem sind durch die Löscharbeiten der Raumboden sowie die Decke zu einem Saal in Mitleidenschaft gezogen worden. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Damme- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 24. Mai 2020, 18.00 Uhr, und Montag, 25. Mai 2020, 08.00 Uhr, kam es im Rosenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen silbernen Audi A4 Avant, welcher in einer Parkbucht am Rosenweg abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem Verkehrsteilnehmer um einen Fahrradfahrer gehandelt haben, welcher beim Vorbeifahren auf den PKW gestürzt ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 25. Mai 2020, gegen 17.18 Uhr, ereignete sich auf der Vechtaer Straße (Landesstraße 846) ein Verkehrsunfall. Eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta fuhr aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden PKW einer 48-jährigen aus Lohne auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 26-jährige leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9000 Euro. Der PKW der 26-jährigen war nicht mehr fahrbereit.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 25. Mai 2020, gegen 17.40 Uhr, kam es im Falkenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger aus Vechta überquerte in Höhe einer Fahrbahnverengung mit einem Fahrrad den Falkenweg und übersah dabei einen 38-jähriger PKW-Fahrer aus Martinstein. Dieser befuhr den Falkenweg in Richtung Oldenburger Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei diesem der 48-jährige leicht verletzt wurde. Sowohl am Fahrrad als auch am PKW entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf 1530 Euro geschätzt.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Montag, 25. Mai 2020, 16.30 Uhr, befuhren eine 60-jährige aus Papenburg und ein 21-jähriger aus Schneiderkrug, mit ihren PKW die Oldenburger Straße in Richtung Vechta. An der Kreuzung Auf der Lage musste die 60-jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der dahinterfahrende 21-jährige zu spät und fuhr auf. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei die Papenburgerin und ihr Beifahrer, ein 52jähriger aus Papenburg, leichte Verletzungen erlitten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Lohne- Verkehrsunfall/ Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Montag, 25. Mai 2020, gegen 23.25 Uhr, geriet ein 54-jähriger aus Lohne auf der Bakumer Straße mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Ein ihm entgegenkommender 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der 41-jährige mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überrollte zwei Verkehrsschilder. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es zu keinem Personenschaden gekommen. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7500 Euro. Der PKW des 41-jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ursächlich für diesen Zusammenstoß könnte nach ersten Erkenntnissen ein Sekundenschlaf des 54-jährigen Pkw-Fahrers gewesen sein. Gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 25. Mai 2020, 23.45 Uhr, und Dienstag, 26. Mai 2020, 00.06 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen großen Vorwegweiser an, welcher auf sich auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 69 (Fahrtrichtung Cloppenburg/ Ahlhorn) befindet. Dadurch fiel dieser auf die Falkenrotter Straße. Durch die freiwillige Feuerwehr Vechta wurde die Gefahrenstelle beseitigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 0441-9430) in Verbindung zu setzen.

