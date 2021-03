Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010321-150: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Motorradfahrer

Reichshof (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat ein 50-jähriger Radfahrer aus Reichshof davongetragen, der am Sonntag (28. Februar) mit einem Motorrad zusammengestoßen ist.

Der 50-Jährige hatte eine Gruppe vorfahrtsberechtigter Motorradfahrer übersehen, als er am Ortseingang von Volkenrath gegen 17.35 Uhr die Straße "Am Waldsiefen" überqueren wollte, um nach links in Richtung Wehnrath abzubiegen. Der erste Motorradfahrer aus der Gruppe, ein 17-Jähriger aus Gummersbach, konnte eine Kollision mit dem Radfahrer nicht mehr vermeiden und touchierte ihn, woraufhin dieser stürzte. Der nachfolgende Kradfahrer konnte dem Geschehen ebenfalls nicht mehr ausweichen und überfuhr das Fahrrad. Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

