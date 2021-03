Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010321-149: Motorradfahrer kollidiert mit Leitplanke

Gummersbach (ots)

Ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Bottrop und seine ebenfalls 43-jährige Sozia sind am Sonntag (28. Februar) auf der Homertstraße (L322) gestürzt. Beide zogen sich Verletzungen zu. Um 15.10 Uhr fuhr der 43-Jährige Bottroper mit seiner Suzuki auf der L322 von Lieberhausen kommend in Richtung Lantenbach. In einer Linkskurve versuchte er abzubremsen, geriet dabei nach rechts auf den Grünstreifen wo er die Kontrolle über die Maschine verlor. Daraufhin kollidierte er mit der Leitplanke und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Seine Begleiterin erlitt einen Schock.

