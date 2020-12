Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201202.1 Marne: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

MarneMarne (ots)

Am frühen Montagmorgen dürfte ein LKW-Fahrer in Marne im Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug einen Schaden verursacht haben, ohne sich im Anschluss um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können.

Der VW Transporter des Geschädigten stand am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Sylter Straße 4 in Richtung der Helgoländer Straße. Vermutlich gegen 05.00 Uhr durchfuhr ein LKW die scheinbar für ihn zu schmale Straße, wich linksseitig in den Vorgarten der Hausnummer 4 aus, touchierte rechtsseitig den Kastenwagen des Anzeigenden und beschädigte diesen. Die Schadenshöhe dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Nach dem Geschehen setzte der Brummifahrer seinen Weg unbeirrt fort.

Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell