Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Einschleichdiebstahl - Polizei sucht Zeugen!

Schleswig (ots)

Am Mittwoch (02.09.20) im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 19. 00 Uhr, wurde in der Straße Voßkuhl in Schleswig ein Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus begangen. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Eine Rentnerin befand sich im o.g. Zeitraum im Garten ihres Einfamilienhauses und bekam nicht mit, das auf der anderen Hausseite unbekannte Täter durch eine unverschlossene Tür das Haus betraten und alle Räumlichkeiten im Erd- und Dachgeschoß nach Diebesgut durchsuchten. Der oder die Täter entkamen unerkannt mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Als die Rentnerin ihr Haus gegen 19 Uhr wieder betrat, stellte sie fest, dass alle Schränke durchsucht wurden und ihr Schmuck fehlte.

Die Kriminalpolizei in Schleswig hat die Ermittlungen dieses Einschleichdiebstahls aufgenommen und fragt: Wer hat am Nachmittag oder Abend im Bereich Voßkuhle auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 04621-840 in Verbindung zu setzen.

