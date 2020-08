Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Wittlich (ots)

In der Zeit von Dienstag, 04.08.2020, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 05.08.2020, 08.30 Uhr, wurde die Scheibe der Eingangstür zur Sporthalle des Bildungszentrums in der Petrusstraße in Wittlich-Wengerohr beschädigt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thomas Neumann, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





