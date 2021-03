Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030321-0153: Rasenmähertraktor gestohlen

Morsbach (ots)

Einen hochwertigen Rasenmähertraktor haben Unbekannte in Morsbach-Holpe gestohlen. Der Traktor war in einer als Gerätehaus dienenden Gartenhütte an der evangelischen Kirchen im Bereich der Hauptstraße untergestellt, deren Eingangstür von den Dieben vermutlich mit einem Brecheisen aufgehebelt wurde. Die Tat geschah zwischen 10.30 Uhr am Montag (1. März) und 15.45 Uhr am Dienstag. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell