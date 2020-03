Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sperrung für den Fahrverkehr in Gimmeldingen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Aktuell kommt es in Gimmeldingen zu erheblichen Beeinträchtigungen des Fahrverkehrs. Trotz der offiziellen Absage des Mandelblütenfestes herrscht in Gimmeldingen reger Publikumsverkehr. Tausende Besucher lockte es bei bestem Wetter in den Ortsteil.

Die Sperrungen werden in Abhängigkeit des Fahrverkehrs aufrecht erhalten. Demnach ist die Zeitdauer nicht absehbar.

Wir bitten darum dieses Gebiet weiträumig zu umfahren. Bei Neuerungen erfolgt eine entsprechende Nachmeldung.

