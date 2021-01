Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Sachbeschädigung am Bildungszentrum

FreiburgFreiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 03.01.2021, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen festgestellt, dass an der Sporthalle des Bildungszentrums in Denzlingen ein großes Fenster beschädigt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein großer Stein gegen die Scheibe geschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell