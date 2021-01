Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung: Wutöschingen: Gebäudebrand in Wutöschingen

FreiburgFreiburg (ots)

Nachtragsmeldung: Wutöschingen: Gebäudebrand in Wutöschingen

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet offenbar zunächst das einige Meter neben dem Gebäude stehende Gartenhaus in Brand. Durch die Flammen kam es dann auch zu einem Übergreifen auf das Wohnhaus, wodurch der gesamte Dachstuhl in Brand geriet. Der Sachschaden dürfte bei geschätzten 350.000 - 400.000 Euro liegen. Das Gebäude ist unbewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wutöschingen, Waldshut-Tiengen, Klettgau und Lauchringen sowie der vorsorglich verständigte Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Erstmeldung: Gebäudebrand in Wutöschingen - Landkreis Waldshut-Tiengen

Aus bislang unbekannter Ursache brach heute Morgen in Wutöschingen in einem Gartenhaus ein Brand aus, welcher in der Folge auf das danebenstehende Einfamilienhaus übergriff. Das Wohnhaus geriet daraufhin in Vollbrand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr befindet sich aktuell in der Brandbekämpfung. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Es wird nachberichtet.

Stand: 02.01.2021, 08.45 Uhr

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell