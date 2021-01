Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gurtweil: Autobrand - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 01.01.2021, gegen 13.45 Uhr, geriet auf der Kreisstraße K6551 bei Gurtweil ein VW während der Fahrt in Brand. Der Autofahrer bemerkte eine stark erhöhte Drehzahl und dann Qualm. Nach dem Anhalten drangen bereits Flammen aus dem Motorraum. Durch die Feuerwehr konnte das Fahrzeug abgelöscht werden, jedoch war der VW bereits komplett ausgebrannt. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen am Brandort. Durch die Straßenmeisterei und eine Spezialfirma musste die Fahrbahn gereinigt werden.

