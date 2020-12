Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer verletzt sich bei Verkehrunfall

Bad Oeynhausen

Bei einem Unfall auf der Wöhrener Straße hat sich am Montagnachmittag ein Autofahrer (19) verletzt.

Zuvor war dieser ersten Erkenntnissen zufolge gegen 15.45 Uhr mit einem Beifahrer (21) in Richtung Wöhren unterwegs gewesen, als das Heck des VW Golf in einer Rechtskurve im Bereich "Dehmer Bergweg" ausbrach. Daraufhin verlor der Fahrer aus Bad Oeynhausen die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Dort schleuderte der PKW herum, bevor er in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen ins Krankenhaus Bad Oeynhausen. Der Beifahrer blieb unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Wagen wurde abgeschleppt.

