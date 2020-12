Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer (18) bei Unfall in Eilhausen verletzt

LübbeckeLübbecke (ots)

Bei einem Unfall in Eilhausen am Montagmorgen erlitt ein 18-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen. Der Polizei zufolge war ein 80-jähriger Mann mit seinem VW gegen 7.30 Uhr auf der Eichholzer Straße unterwegs und beabsichtigte nach links auf die B 65 in Richtung Nettelstedt abzubiegen.

Zunächst hatte der Senior an der Vorfahrtsstraße gestoppt. Als er dann losfuhr, übersah er offenbar den aus seiner Sicht von links kommenden Kradfahrer. Der 18-Jährige versuchte noch durch ein Bremsmanöver einer Kollision zu verhindern, verlor jedoch auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und geriet dabei auf die Motorhaube des VW. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den über Schmerzen klagenden 18-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Rentner blieb unverletzt.

