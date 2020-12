Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall am Haldenweg: Polizei bittet jugendlichen Radfahrer um Kontaktaufnahme

MindenMinden (ots)

Nach einer Kollision mit einem Pkw am Samstagnachmittag an der Kreuzung Südring/Haldenweg in Dützen, bittet die Polizei den beteiligten jugendlichen Radfahrer um Kontaktaufnahme.

Eine 54-jährige Autofahrerin meldete sich bei der Polizei und gab an, dass sie gegen 16.30 Uhr mit ihrem Renault Clio auf dem Haldenweg in östliche Richtung gefahren sei. Als sie den Südring habe überqueren wollen, sei der aus ihrer Sicht von links kommende Fahrradfahrer gegen den Kotflügel ihres Pkw geprallt und anschließend zu Boden gestürzt. Als der etwa 14 bis 15 Jahre alte und circa 1,65 bis 1,70 Meter große Junge letztlich erklärte, dass er nicht verletzt sei, trennten sich die Beteiligten. Zur Beschreibung des Jungen gab die Frau ergänzend an, dass der eine Zahnspange trug. Anrufe werden von den Beamten des Verkehrskommissariats erbeten unter Telefon (0571) 8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell