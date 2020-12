Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gezielte Verkehrskontrollen - Beifahrer rastet bei Kontrolle aus

MindenMinden (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Minden sowie des Verkehrsdienstes führten am Freitag (04.12.) über mehrere Stunden im Mindener Stadtgebiet verstärkte Verkehrskontrollen durch. Hierbei stellten die Beamten diverse Verkehrsverstöße fest. Darüber hinaus endete für einen aggressiven Beifahrer eines BMWs die Nacht in der Gewahrsamszelle.

Ein Kontrollschwerpunkt war in den späten Nachmittagsstunden die Kaiserstraße. Hier wurden in zweieinhalb Stunden insgesamt 81 Fahrzeuge kontrolliert. Neben 42 Verwarngeldern wegen diverser Verstöße leiteten die Beamten acht Bußgeldverfahren unter anderem wegen Telefonnutzung, Gurtverstößen sowie Fahren unter Drogeneinfluss und ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes ein. Auch für die Polizisten nicht alltäglich war die Kontrolle eines 46-jährigen Mannes aus Münster. Er war mit einem sogenannten "Onewheel" unterwegs. Diese elektrisch betriebenen Einräder gelten als Fahrzeuge, dürfen aber nicht auf unseren Straßen genutzt werden. Mit einer Strafanzeige ausgestattet musste er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

In den Abend- und frühen Nachtstunden lag der Focus der Einsatzkräfte auf der Ringstraße sowie den umliegenden Straßen. Hier überraschte die Beamten das aggressive Verhalten eines Beifahrers. So hatte man gegen 22.35 Uhr einen 3er BMW angehalten. Unvermittelt stieg der Beifahrer, ein 33-jähriger Mindener, aus dem Wagen aus, bedrohte die Einsatzkräfte massiv verbal und ging mit drohenden Gesten auf sie zu. Auch der Aufforderung, sich auszuweisen, kam er nicht nach und leistete zudem Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Daher wurde er in Gewahrsam genommen. Beim überprüften BMW gab es keine Beanstandungen.

Darüber hinaus erteilten die Beamten rund 50 Verwarnungen sowie 17 Bußgelder. Im Rahmen der parallel durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen fiel eine 25-jährige Mindenerin mit 91 Stundenkilometern sowie ein Herforder Audi-Fahrer (30) mit Tempo 106 bei erlaubten 60 km/h auf.

