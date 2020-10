Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Enkeltrick war erfolgreich - 80 - jährige betrogen

Nienburg (ots)

(BER) Trotz ständig wiederholter Warnungen und Aufklärung durch die Polizei, ist es am Montag, 05.10.2020 in Nienburg zu einem vollendeten "Enkeltrick"-Betrug gekommen. Einem von mehreren Tätern war es gelungen, eine 80-jährige Frau derart zu verwirren, dass sie glaubte, ihren Enkel am Telefon zu haben. Dieser erklärte, ihre Hilfe wegen eines verursachten Verkehrsunfalles zu benötigen. Die Hilfsbereite "Oma" besorgte daraufhin einen hohen vierstelligen Betrag, der später von einem Unbekannten abgeholt wurde. Der Enkel war angeblich durch einen anderen Termin verhindert. Während der gesamten Tatphase telefonierten immer wieder andere Personen- auch Frauen- mit der Seniorin, allein schon, um sie ständig beschäftigt zu halten und natürlich um zu verhindern, dass sie sich rückversicherte. "Dieser Fall zeigt, dass wir auch nach vielen Jahren, in denen diese Art des Betruges bekannt ist, nicht aufhören können, davor zu warnen," bewertet Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg den Fall. "Wir appellieren wieder einmal insbesondere an die jüngere Generation, mit ihren Eltern und Großeltern zu sprechen und sie dringend vor dieser Masche zu warnen. Unsere Polizeidienststellen stehen rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Verfügung. Rufen Sie uns an - und zwar rechtzeitig!" lautet sein Appell. Bei einem zweiten bekannt gewordenen Fall, der vermutlich im Zusammenhang steht, waren die Straftäter nicht erfolgreich. Die Angerufene legte einfach auf. "Das ist genau die richtige Reaktion," so der Polizeisprecher.

