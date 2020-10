Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht

Stadthagen (ots)

Am Freitag, den 02.10.20, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz "Wall Nord", in Stadthagen, Wallstraße, hinter dem Kaufhaus Hagemeyer, ein schwarzer Pkw VW-Polo beschädigt. Der Pkw stand in einer Parkbucht zur Wallstraße hin und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der rechten hinteren Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter Tel: 05721 - 40040 zu melden.

