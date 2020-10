Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fluchtversuch mißglückt

Stadthagen (ots)

Pap/ In der Nacht zum Mittwoch, gegen 01.15 Uhr, hat ein Fahrzeugführer, der zuvor mit seinem Hyundai die Kreisstraße 45 zwischen Sachsenhagen und Pollhagen befahren hatte, versucht, sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Als er bemerkte, dass er von der Polizei verfolgt wird, hat er Gas gegeben und ist bei der nächsten Möglichkeit auf ein landwirtschaftliches Anwesen abgebogen, hier aus dem PKW gesprungen und wollte schnellen Schrittes in der Dunkelheit verschwinden. Die verfolgenden Polizeibeamten konnten dieses Vorhaben gerade noch rechtszeitig verhindern und den Mann festhalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde auch schnell deutlich, warum der 38 Jährige Niedernwöhrener der Begegnung mit der Polizei aus dem Wege gehen wollte. Für ihn besteht ein Fahrverbot, sodass er aktuell keine Kraftfahrzeuge führen darf. Gegen ihn wird daher ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Den PKW mußte er an Ort und Stelle stehen lassen.

