Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht

Stadthagen (ots)

Am Freitag, den 02.10.20, in der Zeit von 06.15 Uhr bis 17.00 Uhr, wurde ein weißer Pkw VW-Polo im "Parkhaus Am Bahnhof" in Stadthagen beschädigt. Der Pkw stand tagsüber in einer Parklücke in der Parkebene im Erdgeschoss. Vermutlich touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken die rechte hintere Fahrzeugseite des VW-Polo und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 05721 - 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

/

