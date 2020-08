Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Auf Fahrzeug aufgefahren (24.08.2020)

Stockach (ots)

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr am Montag gegen 14.45 Uhr in der Heinrich-Fahr-Straße eine 48-jährige Nissan-Fahrerin auf einen am Fußgängerüberweg haltenden Daimler-Benz auf. Verletzt wurde keiner der Verkehrsteilnehmer, der Nissan war jedoch nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell