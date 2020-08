Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Geld geklaut und Auto zerkratzt (24.08.2020)

Blumberg (ots)

Mehr als nur einen Streit schlichten musste die Polizei am gestrigen Montagabend gegen 23 Uhr in der Tevesstraße. Ein betrunkener 41-Jähriger hatte einem anderen aus dessen Zigarettenschachtel zwei Hundert-Euro-Scheine entwendet, die dort deponiert waren. Als der Beklaute ihn darauf ansprach, leugnete der Betrunkene den Vorwurf und zeigte sich äußerst empört über die angebliche Unterstellung. Er geriet darüber so in Rage, dass er ein Auto zerkratzte, das einem Angehörigen seines Kontrahenten gehört. Die herbeigerufenen Polizisten fanden bei dem Betrunkenen nicht nur die beiden Geldscheine, sondern auch ein Klappmesser. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell