Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen/Lkrs. TUT) Betrugsversuch durch "Falsche Polizeibeamte" (24.08.2020)

Frittlingen (ots)

Am Montagabend, gegen 19 Uhr, ist es in Frittlingen erneut zu einem Anruf durch "Falsche Polizeibeamten" gekommen. Im vorliegenden Fall war die 56-jährige Angerufene wachsam, erkannte sofort die betrügerische Absicht des vermeintlichen Kriminalpolizisten und verständigte die Polizei. Wie bisher auch und schon mehrfach berichtet, gab sich der Telefonbetrüger bei dem Anruf als Kriminalbeamter aus. In diesem Fall teilte er mit, dass er etwas Wichtiges zu sagen habe. Anschließend ertönte das Besetztzeichen. Zu Vermögensschäden war es somit nicht gekommen. Hinweise zu dieser und auch zu anderen Betrugsmaschen sowie Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de sowie bei jeder Polizeidienststelle oder den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

