Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei nimmt rumänische Diebesbande fest (25.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Mehrere Monate andauernde, intensive Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil führte die Ermittler auf die Spur von insgesamt vier Tatverdächtigen im Alter von 22, 37, 39 und 53 Jahren. Die aus Rumänien stammenden Männer stehen im Verdacht, seit Ende letzten Jahres Einbrüche in Einkaufsmärkte in Bayern und Baden-Württemberg verübt zu haben. Einer der Personen hat seinen Wohnsitz im Landkreis Tuttlingen und gewährte seinen Komplizen Unterschlupf. Der Bande konnten bislang über 20 Einbrüche und Diebstähle zugeordnet werden, wobei sie Diebesgut im Wert von insgesamt über 250.000 Euro erbeutete. Nach einem erneuten Einbruch nahm eine Spezialeinheit der Polizei Nordrhein-Westfalen drei der Tatverdächtigen beim Absetzen der Beute fest. Der Vierte konnte im Bereich Freudenstadt festgenommen werden. Die Polizei konnte bei Durchsuchungen Diebesgut von verschiedenen Tatorten sicherstellen. Die Staatsanwaltschaft Rottweil leitete gegen die Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ein. Alle Beteiligten wurden einem Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt und befinden sich derzeit in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft Rottweil, Erster Staatsanwalt Grundke, Tel. 0741 243-2875, Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissar Jörg-Dieter Kluge, Tel. 07531 995-1019

