Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasnes (ots)

Gestern, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein Pkw mit Anhänger die Rothenbühlstraße in Richtung Lemberger Straße. Beim Abbiegen in die Lembergerstraße touchierte der Anhänger den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Ford. Der Sachschaden am Außenspiegel wird auf 100 Euro geschätzt. Näheres zum verursachenden Fahrzeug ist derzeit noch nicht bekannt. Die zweite Unfallflucht ereignete sich auf dem Messeparkplatz in der Zeppelinstraße. Ein schwarzer Hyundai I30 wurde dort gestern um 08:30 Uhr geparkt. Als die Fahrerin um 16:00 Uhr zu dem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Transporter oder Lkw, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken die gesamte Beifahrerseite beschädigt hat. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Unfallfluchten Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell