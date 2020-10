Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-10 Unfälle, 2 geklärte Unfallfluchten und ein Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nienburg (ots)

(BER)Der Mittwochnachmittag, 07.10.2020, beim Einsatz - und Streifendienst der Polizei Nienburg war geprägt vom Unfallgeschehen. Erfreulich im Ergebnis war der Umstand, dass 2 von 3 angezeigten Unerlaubten Entfernens vom Unfallort geklärt wurden. Dass es sich bei den beiden Verkehrsunfallfluchten jeweils um sogenannte Parkplatzrempler gehandelt hat, hat noch besonderes Gewicht, da hierbei die Aufklärungsquote ehr niedrig ist. Gegen 14.05 Uhr wurde auf einem größeren Parkplatz an der Lemker Straße die Fahrerin eines Volvo von einer Videoüberwachung gefilmt, als sie einen Hyundai beschädigte, den Schaden betrachtete und dann ihren Pkw umparkte. Das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges steht fest. Einer aufmerksamen Zeugin ist die Klärung einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Celler Straße zu verdanken. Sie hatte beobachtet, wie ein schwarzes BMW - SUV mit DH-Kennzeichen eine Laterne beschädigte und den Parkplatz verließ, ohne dass sich Fahrerin oder Fahrer um den Schaden kümmerte. Die Kundin teilte das Kennzeichen der Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes mit, die es an die Polizei weitergab. "Gerade das Flüchten nach den kleinen Parkplatzunfällen stellt einen Großteil der von uns aufgenommenen Verkehrsunfallfluchten dar"" so Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg."Mit der Aktion "Rumms" versuchen wir, positiv auf die Fahrzeugnutzer einzuwirken. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort stellt eine Straftat dar und fast immer ist die Fahrerlaubnis für einen langen Zeitraum weg," plädiert er für mehr Fairness bei solchen Vorkommnissen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Eine dritte angezeigte Unfallflucht konnte noch keinem Unfallort zugeordnet werden. Gegen 16.25 Uhr kontrollierten Beamte einer Funkstreife einen Kleinkraftradfahrer in Steimbke. Der 48 - jährige konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen - diese war ihm zurückliegend entzogen worden. Zu der Strafanzeige untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt. Im Laufe des Nachmittages bis in die Abendstunden ereigneten sich im Stadtgebiet weitere 8 Verkehrsunfälle, alle leicht und ohne Personenschaden.

