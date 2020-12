Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Briefkasten mit Böller gesprengt - Jugendliche unter Verdacht

Bild-Infos

Download

HüllhorstHüllhorst (ots)

Mit einem Böller haben offenbar Jugendliche am Montagabend im Gartenweg in Hüllhorst einen Briefkasten gesprengt. Ein Zeuge hatte zuvor etwa fünf bis sechs Jugendliche auf dem Gartenweg bemerkt, als es plötzlich einen lauten Knall gab. Daraufhin sah der Mann, wie die Gruppe davon lief. In der Folge bemerkte er den Schaden an dem Briefkasten und alarmierte die Polizei.

Nach Angaben des Hauseigentümers dürfte sich der Vorfall zwischen 20.40 Uhr und 20.50 Uhr ereignet haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte auch er einen Knall wahrgenommen, konnte das Geräusch zunächst aber nicht zuordnen. Durch die Detonation wurde der an der Hauswand montierte Kasten zerstört. Einzelteile flogen bis zu einer gegenüberliegenden Wiese.

Die Polizei bittet Zeugen, denen die Gruppe vor oder nach dem Vorfall aufgefallen ist, sich bei ihr unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell