Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Berne: Fahrzeugteile eines Wohnmobils demontiert und entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hohen Sachschaden verursachten unbekannte Täter am Sonntag, 19. Juli 2020, an einem Wohnmobil, welches in der Weserstraße in Höhe der Schlesierstraße abgestellt war.

Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 23:20 Uhr demontierten sie von einem weißen Fiat Ducato diverse Fahrzeugteile, wie die Motorhaube, die Kotflügel, die Stoßstange samt Beleuchtungseinrichtung sowie einen Fahrradträger. Zudem entwendeten sie ein Vorzelt, eine Batterie sowie ein Fernsehgerät aus dem Fahrzeuginneren.

Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Täter nutzten zum Abtransport vermutlich ein größeres Fahrzeug.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Weserstraße geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (814012).

