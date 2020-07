Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fensterscheibe des Seniorenwohnheims in Brake beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag, 20. Juli 2020, eine Fensterscheibe eines Seniorenwohnheims in der Breiten Straße in Brake.

Gegen 01:00 Uhr hörten Anwohner ein lautes "Klirren" in der Nähe eines Seniorenwohnheims, woraufhin anschließend die beschädigte Scheibe festgestellt wurde.

Unbekannte Täter beschädigten diese vermutlich, indem sie diese eintraten. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen (814644).

