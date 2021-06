Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Schwerer Verkehrsunfall verhindert++

Oldenburg (ots)

Am 24.06.2021 gegen 17:30 Uhr wurde über Notruf ein auf der A 28 Richtung Bremen fahrender, dänischer Tanklastzug mitgeteilt, an dem ein Reifen beschädigt sein sollte. Durch die Autobahnpolizei Oldenburg konnte der Tanklaster eingeholt und in einem Gewerbegebiet in Oldenburg angehalten werden.

Im Rahmen der Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht, waren doch erhebliche technische Mängel festzustellen. So waren an der Sattelzugmaschine zwei Bereifungen nahezu ohne Profiltiefe, was alleine schon die Weiterfahrt nach Dänemark verhinderte. Doch es kam noch schlimmer: an dem Tankauflieger, der mit 26 Tonnen Zuckermelasse befüllt war, wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt. Wie der 30-jährige Fahrer mitteilte, hatte er beim Rangieren in den Niederlanden eine Mauer touchiert. Hierbei wurde eine Achse des Aufliegers derart verformt, dass Achse und Bereifung schief standen und zudem der die Gesamtmasse tragende Hauptstahlrahmen massiv verbogen wurde. Aufgrund dieses Schiefstandes war ein Reifen des Tankaufliegers bereits bis auf die Karkasse abgefahren und stand kurz vor dem Platzen. Ein weiterer Reifen war ebenfalls bereits ohne Profiltiefe.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der 40-Tonner am Folgetag bei einer Kfz-Prüfstelle vorgestellt. Hier wurde das Urteil schnell gefällt. Aufgrund der Verformungen war nicht mal mehr ein ordnungsgemäßer Bremstest durchführbar. Der Auflieger wurde für "verkehrsunsicher" erklärt und durfte nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. Durch die Zulassungsstelle der Stadt Oldenburg wurde umgehend die Stilllegung des Aufliegers angeordnet. Ein baldiger, möglicherweise schwerer Verkehrsunfall wurde höchstwahrscheinlich verhindert.

Die dänische Transportfirma muss sich nun um das Umpumpen der Ware sowie das Abschleppen des Aufliegers kümmern.

Gegen den Fahrer sowie die verantwortliche Firma wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

(734014)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell