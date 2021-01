Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 31.01.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Tresor entwendet ++ Pkw aufgebrochen ++ Gewässerverunreinigung ++ Corona-Verstoß ++ Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Weener - Tresor entwendet

Weener - In der Zeit von Mittwoch, 27.01.2021, 15:30 Uhr, bis Samstag, 30.01.2021, 15:00, drang bislang unbekannte Täterschaft nach dem gewaltsamen Öffnen einer Schiebetür in das Innere einer Yacht, welche im Hafen von Weener im Bereich der Emsstraße lag, ein und entwendete ein Möbeltresor sowie weitere Gegenstände. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Pkw aufgebrochen

Rhauderfehn - In dem Tatzeitraum von Freitag, 17:30 Uhr, bis Samstag, 09:30 Uhr, wurde die Fahrerscheibe eines in der Rhauderwieke abgestellten blauen Pkw VW eingeschlagen und ein Portemonnaie aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Gewässerverunreinigung

Uplengen - Am Samstag wurde gegen 10:00 Uhr gemeldet, dass in dem Hoest-Schleekweg von bislang unbekannter Täterschaft illegal neun Kanister mit bislang unbekanntem Inhalt sowie zwei Müllsäcke mit diversem Inhalt in dem Zimmermannschloot entsorgt wurden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Corona-Verstoß

Emden - Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, wurden nach einem Hinweis in einer Wohnung in der Saarke-Moyarts-Straße insgesamt fünf Personen aus fünf verschiedenen Haushalten angetroffen, welche weder eine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, noch sich an den Mindestabstand hielten. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emden - Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Emden - Am Samstag wurde gegen 19:20 Uhr in der Geibelstraße ein 34-Jähriger Mann kontrolliert, welcher mit seinem E-Scooter die Geibelstraße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht ordnungsgemäß versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Des Weiteren wurde am Samstag gegen 20:00 Uhr in der Straße zum Nordkai ein Pkw Opel Astra kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Pkw Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug angebracht waren und dass das kontrollierte Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Gegen den 39-jährigen Pkw-Führer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallfluchten

Leer - Am Samstag wurde in der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr ein in der Neuen Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw VW Up vermutlich beim Vorbeifahren von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Westoverledingen - In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr in der Charlottenstraße ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Zaun und beschädigte diesen stark.

Die jeweiligen Fahrzeugführer setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell