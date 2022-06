Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Reifendiebe schoben erst ein Auto weg... ; Baustellendiebe unterwegs

Offenbach (ots)

Wir bitten um Beachtung der angefügten Pressemeldung der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt:

Gemeinsame PM des PP Südosthessen und der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Unerlaubter Aufenthalt - Kolumbianer 24 Stunden nach Verkehrskontrolle abgeschoben

Ein 33-jähriger Kolumbianer ohne Aufenthaltserlaubnis konnte nur 24 Stunden nach seiner Festnahme im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Offenbach vom Frankfurter Flughafen am vergangenen Samstag nach Kolumbien abgeschoben werden.

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf der BAB 3 wurde der unerlaubt aufhältige Mann aus Kolumbien ohne Papiere angetroffen und von der Offenbacher Polizei in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf brachte eine Person den kolumbianischen Reisepass des Mannes bei der Polizeiwache vorbei. Hierbei wurde ersichtlich, dass der Betroffene zuletzt am 25. August 2021 nach Spanien eingereist ist und seit dem den Schengenraum nicht mehr verlassen hatte.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Kolumbianer bereits am 6. Februar 2020 durch die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen festgenommen wurde, als er versuchte unerlaubt in das Bundesgebiet einzureisen.

Durch schnelles und effektives Handeln in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt konnte in guter Kooperation beteiligter Behörden noch am gleichen Wochenende die Rückführung des Mannes mit einem Flug gegen 15:40 Uhr nach Kolumbien vollzogen werden.

Bereich Offenbach

1. Reifendiebe schoben erst ein Auto weg... - Offenbach

(aa) Passanten könnten in der Nacht zum Dienstag in der Waldstraße (in Höhe der Hausnummern 218-220) Personen gesehen haben, die einen blauen VW Passat wegschoben. Hintergrund ist ein Diebstahl auf dem Gelände des dortigen Autohauses. Die Täter mussten, um durch das Tor des Nebeneingangs zu kommen, das davor parkende Fahrzeug beiseiteschaffen. Hierzu zertrümmerten die Diebe eine Seitenscheibe und lösten die Handbremse an dem VW. Auf dem Gelände montierten sie anschließend von sechs Fahrzeugen die Kompletträder ab und bauten zudem von einem Auto die Keramik-Bremsanlage aus. Mit der Beute in Höhe von mehreren zehntausend Euro machten sich die Diebe davon. Zuvor hatten sie noch den blauen Passat wieder zurückgeschoben. Laut Sachbearbeiterin der Kripo könnte diese Hin- und Herschieberei Passanten aufgefallen sein. Zeugen, die zwischen 20 und 7 Uhr Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Baustellendiebe unterwegs - Langen

(jm) Unbekannte brachen am Wochenende in einen Rohbau in der Straße "Am Schleifweg" ein. Zwischen Freitag (16 Uhr) und Montag (7.15 Uhr) gelangten die Täter vermutlich über die frei zugängliche Tiefgarage in den Keller. Dort hebelten sie die Tür zu einem Lagerraum auf und nahmen Heizungssteuerungskästen im Wert von mehreren tausend Euro mit. Zudem versuchten die Diebe zwei weitere Türen zu öffnen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Offenbach, 22.06.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

