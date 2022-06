Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zwei Biker bei Zusammenstoß verletzt, 86-Jähriger kracht in Fensterfront eines Getränkemarktes

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Zwei Biker bei Unfall verletzt - Landesstraße 3416 / Obertshausen

(lei) Zwei Männer im Alter von 29 und 59 Jahren sind bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Landesstraße 3416 verletzt worden. Der Jüngere war kurz nach 22 Uhr mit seinem Kleinkraftrad von Hainburg in Richtung Obertshausen unterwegs, als er etwa 200 Meter vor dem Tannenmühlkreisel nach links in eine Einmündung abbiegen wollte. Der nachfolgende 59-Jährige aus Ulrichstein setzte in dem Moment zum Überholvorgang an und erkannte offenbar nicht den Abbiegevorgang des Hainburgers, sodass beide miteinander kollidierten. Der 59-Jährige stürzte und rutschte mit der Krad mehr als 60 Meter über die Fahrbahn. Nachdem er in die Schutzplanke prallte blieb er auf der Fahrbahn liegen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er mehrere Prellungen sowie Schürfwunden an Armen und Beinen. Auch der 29-Jährige zog sich Prellungen sowie ein Schleudertrauma zu. Beide kamen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden an beiden Zweirädern wird auf über 8.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße musste zeitweise vollgesperrt werden.

Bereich Main-Kinzig

86-Jähriger kracht mit Auto in Getränkemarkt - Bruchköbel

(lei) Eine zerstörte Fensterfront und gut 8.000 Euro Schaden sind das Resultat einer offensichtlichen Verwechslung zwischen Gas- und Bremspedal auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes am Dienstagabend in Niederissigheim. Gegen 18.15 Uhr war ein 86-Jähriger mit seinem Golf auf dem Parkplatz in der Heinrich-Böll-Straße unterwegs, als er wohl beide Pedale verwechselte und mit hoher Geschwindigkeit mit der Wagenfront in die Fassade krachte. Nach bisherigen Informationen wurde dabei glücklicherweise niemand verletzt. Hinter der Glasfront gingen unzählige Glasflaschen zu Bruch.

Offenbach, 22.06.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

