Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr (29.03.2022)

Singen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Montagmorgen um kurz nach 6 Uhr im Kreisverkehr von der Masurenstraße auf die Steißlinger Straße gekommen. Eine 49 Jahre alte Frau fuhr mit einem BMW von der Masurenstraße in den Kreisverkehr auf der Steißlinger Straße ein und stieß dabei mit einem bereits im Kreisverkehr fahrenden VW Golf eines 63-Jährigen zusammen. Bei der Kollision erlitt der Golf-Fahrer leichte Verletzungen, eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht nötig. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden demolierten Autos, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro entstand.

