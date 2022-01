Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Lissendorf (ots)

Am Dienstagmorgen kam es zu einer Kollision zweier Fahrzeuge am Ortsausgang Lissendorf in Richtung Oberbettingen. Auf Höhe der dortigen Gewerbebetriebe kam dem Unfallbeteiligten ein dunkler BMW in Richtung Lissendorf entgegen und kollidierte mit seinem Außenspiegel. Der BMW entfernte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfallgegner hat seine Abdeckung des linken Außenspiegels an der Unfallstelle verloren. Somit ist der linke Außenspiegel des vermutlich schwarzen 3er BMWs beschädigt worden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.

