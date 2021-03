Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fahrer flüchtet in Bruchhausen-Vilsen vor der Polizei, nachdem er mit 155 km/h gemessen worden ist ---

Diepholz (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwoch gegen 17.15 Uhr von der Polizei mit 155 km/h, statt der erlaubten 80 km/h, auf der Kanalstraße in Kleinenborstel gemessen worden. Als die Polizeistreife den 20-Jährigen danach anhalten wollte, gab der Fahrer Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bruchhausen-Vilsen. Auch mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn konnte die Polizei den Flüchtenden nicht einholen. Auf seiner Flucht, durch Bruchhausen-Vilsen in Richtung Hoya, gefährdete der 20-Jährige in seinem schwarzen BMW gleich mehrfach andere Verkehrsteilnehmer. Ein Pkw musste im Gegenverkehr auf den Gehweg ausweichen, da der 20-Jährige rücksichtslos überholte. Auch Fußgängern am Fahrbahnrand stand wegen der gefährlichen Fahrweise der Schreck noch im Gesicht. Sie gaben den Polizisten Hinweise, in welche Richtung der BMW geflüchtet war. Die Polizeibeamten entschlossen sich die Verfolgung abzubrechen, um sich und andere nicht zu gefährden.

Da der 20-jährige Fahrer den Beamten bekannt war, suchten sie die Wohnanschrift auf. Gegen 18.00 Uhr konnte der junge Mann zu Hause angetroffen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 20-Jährigen beschlagnahmt.

Die Polizei Bruchhausen-Vilsen bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, sich unter 04252/938250 zu melden. Insbesondere der Fahrer/Fahrerin des Pkw, der auf den Gehweg ausweichen musste, wird gebeten sich zu melden.

