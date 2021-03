Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Radfahrer bei Verkehrsunfall in Stuhr verletzt - Mehrere Verstöße bei Kontrollen in Barnstorf ---

Barnstorf - Gleich mehrere Verstöße

Die Polizei hat gestern und in der Nacht zum Mittwoch gleich mehrere Verkehrsteilnehmer mit den unterschiedlichsten Verstößen kontrolliert. Gegen 15.10 Uhr konnte eine Polizeistreife in der Eydelstedter Straße einen 27-Jährigen mit einem E-Scooter stoppen. An dem E-Scooter befand sich kein Versicherungskennzeichen. Kurze Zeit später gegen 15.30 Uhr gerieten eine Rollerfahrerin und ein Pkw-Fahrer in der Bremer Straße ins Visier der Polizei. An dem Roller einer 17-Jährigen war noch das Versicherungskennzeichen von 2020 angebracht. Dies hat Ende Februar 2021 seine Gültigkeit verloren. Auch ein 19-jähriger Pkw-Fahrer wurde kontrolliert. Für seinen Pkw bestand kein Versicherungsschutz und einen Führerschein konnte der 19-Jährige auch nicht vorzeigen. Zuletzt wurde in der Nacht gegen 00.25 Uhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer in der Lange Straße kontrolliert. Für den 29-Jährigen besteht noch bis Mitte März ein Fahrverbot. Alle Kontrollierten müssen nun mit Anzeigen rechnen. Die Polizei untersagte allen ausdrücklich die Weiterfahrt.

Weyhe - Roller-Fahrer ohne Führerscheine

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr konnte eine Streife der Polizei in der Straße Am Weidufer / An der Weide gleich zwei Roller-Fahrer anhalten, die viel zu schnell unterwegs waren. Ein 19-Jähriger und eine 16-Jährige waren statt der erlaubten 25 km/h mit über 40 km/h unterwegs. Beide müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen, da durch die gefahrene Geschwindigkeit der Roller führerscheinpflichtig wurde.

Stuhr - Radfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Blockener Straße / Neuer Weg wurde gestern gegen 16.40 Uhr ein 34-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus der Straße Neuer Weg nach rechts auf die Blockener Straße einbiegen. An der Einmündung hielt sie zunächst an, bog dann aber doch ein und übersah dabei den Radfahrer. Dieser befuhr den Radweg an der Blockener Straße in Richtung Stuhr. Beide kollidierten und der Radfahrer verletzte sich leicht. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

