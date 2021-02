Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 28.02.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Wagenfeld/Ströhen - Diebstahl von Radlader

Im Zeitraum von Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstag, 12:00 Uhr wird in der Bürgermeister-Stamme-Straße in Wagenfeld-Ströhen ein roter Radlader der Marke Weidemann aus einem Stall entwendet. Wer Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Diepholz unter 05441-9710.

PK Syke

Schwarme - Diebstahl von Kupferfallrohren

Im Zeitraum vom 22.02.2021 bis zum 27.02.2021 wurden mehrere Kupferfallrohre an einem Wohnhaus in der Straße An der Rietlake in Schwarme entwendet. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die im o.g. Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

PK Sulingen

Sulingen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:40 Uhr, befuhr eine 40-jährige Sulingerin mit ihrem Nissan Micra die B61 von Bassum kommend in Richtung Sulingen. Kurz vor Sulingen kommt sie aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, überschlägt sich mehrfach und kommt schließlich im Wegeseitengraben zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wird eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr Sulingen befreit werden. Sie wird schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach notfallmedizinischer Versorgung am Unfallort wird sie dem Krankenhaus Sulingen zugeführt. Das Fahrzeug wird massiv beschädigt (Totalschaden, geschätzt 6.000EUR) und muss durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An vom Unfall betroffenen Verkehrseinrichtungen entsteht ca. 200EUR Sachschaden. Eingesetzt waren 2 Fahrzeuge der Polizei Sulingen zur Unfallaufnahme, 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße voll gesperrt werden (Dauer ca. 1,5 Stunden).

Sulingen - Testfahrt mit E-Scooter - leider ohne Versicherungsschutz

Beamte der Polizei Sulingen stellten am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, einen jungen Mann fest, der die Lange Straße mit einem E-Scooter befuhr. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle gab der 36-jährige Sulinger an, dass er das Fahrzeug vor zwei Tagen gekauft habe. Eine Versicherung wolle er erst kommende Woche abschließen. Die Beamten mussten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz einleiten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

PK Weyhe

Stuhr - Ungebetene Gäste auf dem Campingplatz des Steller Sees

Am Samstagvormittag des 27.02.2021 bemerkten einige Eigentümer von Stellplätzen des Campingplatzes am Steller See in der Gemeinde Stuhr, dass ihre Parzellen und dessen darauf stehende Wohnwagen offensichtlich durch fremde Personen in den vergangenen Tagen als Herberge genutzt wurden. Neben diversen vorgefunden Hinterlassenschaften sind die Mobilheime und deren Inventar nicht nur unberechtigt betreten und genutzt, sondern auch mutwillig beschädigt worden. Die Täter verbrauchten dabei auch die vorrätigen Lebensmittel. Im Laufe der Tatortaufnahme meldeten sich dann insgesamt acht geschädigte Eigentümer, die ein ähnliches Schadensbild beklagten, sodass ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro zu verzeichnen ist. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme fiel den eingesetzten Beamten dann ein verdächtiger Mann auf, der den Anwohnern und Berechtigten fremd ist. Ermittlungen ergaben schnell, dass der Mann für die Taten in Frage kommt. Der Mann erhielt einen Platzverweis und musste den Beamten auf die Wache folgen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Aufgrund des vorgefundenen Spurenbildes können derzeit weitere Tatbeteiligte nicht ausgeschlossen werden. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Stuhr unter 0421/427079-0 zu melden.

Varrel - Corona-Verstoß

Am Samstagabend des 27.02.2021 wurde die Polizei Weyhe auf eine private Zusammenkunft von vier Personen entgegen der geltenden Corona-Verordnung in einer Wohnung in der Gemeinde Stuhr, Ortsteil Varrel, aufmerksam gemacht. Vor Ort konnten vier Personen festgestellt werden, die weder Abstände einhielten noch Mund-Nasen-Bedeckungen trugen. Auf mehrfache Ansprachen der Beamten sowie auf Klingeln und Klopfen reagierten die Personen nicht. Stattdessen verschlossen sie weitere Rollläden. Eine Richterin ordnete daraufhin das Betreten der Wohnung an, sodass ein Schlüsseldienst zum Öffnen der Tür hinzugezogen wurde. Bei Eintreffen des Schlüsseldienstes öffnete der Wohnungseigentümer dann die Tür, jedoch zeigten sich die 49 bis 57-jährigen Verursacher im Rahmen der folgenden Sachverhaltsaufnahme sehr unkooperativ und respektlos. Hierbei wurden die eingesetzten Beamten auch beleidigt, sodass die Verursacher nun neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung auch ein Strafverfahren wegen Beleidigung erwartet. Die Zusammenkunft wurde daraufhin aufgelöst und die dort unberechtigten Gäste des Platzes verwiesen.

Tatgenhorst, PK'in (WDL)

