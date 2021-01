Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Große Indoor-Plantage entdeckt - Zwei Beschuldigte in U-Haft

Homberg (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Schwalm-Eder -

Schwalm-Eder-Kreis

Am Montag, 18.01.2021, haben Beamte der Homberger Kriminalpolizei in einem landwirtschaftlichen Anwesen im südlichen Schwalm-Eder-Kreis im Zuge einer Dursuchungsmaßnahme eine Indoor-Großplantage aufgefunden und zwei Personen vorläufig festgenommen. Gegen den 43 Jahre alten Mann und die 31 Jahre alte Frau, beide niederländische Staatsangehörige, erließ die zuständige Richterin des Amtsgerichts Marburg am Dienstag, 19.01.2021, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehle wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des Haftgrundes der Fluchtgefahr.

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung bestand der Verdacht, dass in dem Anwesen illegal Betäubungsmittel (Cannabis) angebaut wurden, weshalb durch die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizeidirektion Schwalm-Eder seit Anfang Januar 2021 ein Ermittlungsverfahren geführt wurde. Durch den zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg wurde schließlich ein Durchsuchungsbeschluss erlassen, der am vergangenen Montag vollstreckt wurde.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme wurde eine professionell ausgestattete Indoor-Großplantage aufgefunden. Insgesamt wurden 427 Cannabispflanzen mit einer Wuchshöhe von 30 cm bis 120 cm, 6 Müllsäcke mit getrockneten und abgeernteten Pflanzenstängeln, 43 Anzuchtpflanzen mit einer Wuchshöhe von 10 cm bis 30 cm, diverse Datenträger sowie ein IP-Überwachungskamera sichergestellt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Tätern, dauern an.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222.

Timo Ide (Staatsanwalt und Pressesprecher)

Volker Schulz (Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell