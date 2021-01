Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Waffen aus nichtzugelassenen Pkw sichergestellt

Homberg (ots)

Kontrollzeit: 18.01.2021, 01:40 Uhr

In den frühen Morgenstunden am Montag hat eine Homberger Streife bei der Kontrolle eines nichtzugelassenen Pkw an einer Tankstelle in der Straße "Am Güterbahnhof" verschiedene Waffen gefunden und sichergestellt.

Den Beamten fiel ein verdächtiger Pkw, VW, mit dem Kennzeichen PB-RZ 2308 auf, der an der Tankstelle stand. Eine Überprüfung der Pkw-Kennzeichen ergab, dass das Fahrzeug am bereits am 09.12.2020 außer Betrieb gesetzt wurde. Auf den Kennzeichen befanden sich Zulassungsstempel, die manipuliert wurden und nicht zu den Kennzeichen gehörten, da sie unterschiedliche Druckstücknummern hatten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten unter dem Fahrersitz eine Schreckschusspistole, die mit neun Patronen geladen war. In der Armlehnmittelkonsole fanden sie weitere 23 Schreckschusspatronen. Bei dem 24-jährige Fahrer aus Borchen entdeckten sie in seiner Bauchtasche einen Teleskopschlagstock und in seinem Holster am Gürtel ein Einhandmesser. Die Kennzeichen montierten die Beamten ab und stellten sie, wie auch die Waffen, sicher.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen des unerlaubten Erwerbens/Besitzens/Führens von Schusswaffen, wegen Urkundenfälschung von Kfz-Kennzeichen und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

