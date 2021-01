Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Mund/Nasen-Bedeckung

Homberg (ots)

Zeit: 20.01.2021, 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Gestern hat die Polizei gemeinsam mit Mitarbeitern der Ordnungsämter im Schwalm-Eder-Kreis Corona-Sonderkontrollen im öffentlichen Personennahverkehr durchgeführt. Nur eine Person wurde ohne Mund/Nasen-Bedeckung angetroffen.

Mit Unterstützung von Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei hat gestern der regionale Verkehrsdienst der Polizei in Homberg gemeinsam mit Mitarbeiter/innen der jeweiligen Ordnungsämter in Treysa, Homberg, Melsungen und in Fritzlar an den jeweiligen Busbahnhöfen und in 46 Bussen des ÖPNV das Tragen der vorgeschriebenen Mund/Nasen-Bedeckung kontrolliert. Insgesamt wurden 140 Personen kontrolliert. Nur eine Person trug am Busbahnhof in Melsungen nicht die vorgeschriebene Mund/Nasenbedeckung. Der Vorfall wurde dem Gesundheitsamt gemeldet.

Schulz, PHK - Pressesprecher

