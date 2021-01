Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Fahrer mit falschen Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Homberg (ots)

Kontrollzeit: Samstag, 16.01.2021, 14:35 Uhr

Am Samstagnachmittag hat eine Homberger Polizeistreife einen 40-jährigen Fahrzeugführer aus Neuental in Borken kontrolliert. Der Pkw-Fahrer war mit zwei verschiedenen Kennzeichen und ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

Der Streife fiel in der Albert-Einstein-Straße ein Pkw, VW Golf auf, an dem vorne das Kennzeichen FZ-BP 92 und hinten das Kennzeichen ROF-SJ 66 angebracht war. Die Streife konnte den Pkw in der in Verlängerung der angrenzenden Feldgemarkung anhalten und überprüfen. Bei der weiteren Kontrolle stellte die Streife fest, dass keines der beiden Kennzeichen für den Pkw ausgegeben und somit nicht zugelassen war. Der Fahrzeugführer gab gegenüber den Beamten an, dass er vor etwa 4 Tagen "Speed" konsumiert habe. Die Beamten montierten die Kennzeichen ab, stellten sie sicher und behielten zunächst den Fahrzeugschlüssel ein. Eine durch die Staatsanwaltschaft Kassel angeordnete Blutentnahme wurde auf der Dienststelle durchgeführt.

Gegen den 40-Jährigen wird jetzt wegen Verdachts der Urkundenfälschung, Drogenkonsum im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell