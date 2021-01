Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Homberg (ots)

Feststellungszeitpunkt: bis Sonntag, 17.01.2021, 12:15 Uhr

Am Sonntagmittag wurden der Polizeistation Fritzlar mehrere Einbrüche in Gartenhütten in einem Kleingartengelände im Schützenweg gemeldet. Unbekannte Täter hatten insgesamt sieben ältere Gartenhütten aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht.

Die Täter traten teilweise die Gartentüren ein, brachen Gartenhüttentüren und -fenster auf und durchsuchten anschließend die Hütten nach Diebesgut. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben die Täter aber wohl nichts Wertvolles gefunden. Es wurde nämlich nichts entwendet. Die Täter richteten einen insgesamt einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, PHK - Pressesprecher -

