Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Mehrere PKW aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) Im Laufe des Wochenendes wurden in den Nachtstunden im Stadtgebiet Detmold mehrere Pkw aufgebrochen. Die Tatorte liegen sowohl im Bereich Heiligenkirchen-Berlebeck als auch im Bereich der Detmolder Innenstadt. Bislang wurden insgesamt 5 Taten angezeigt. In allen Fällen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und im Anschluss die Fahrzeuge durchsucht. Der entstandene Schaden dürfte geschätzt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich liegen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

