Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter-Lenker gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 39-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen (13.06.2020) gegen 03.30 Uhr in der Neckarstraße zugezogen. Der Mann fuhr mit einem kurz zuvor ausgeliehenen E-Scooter auf der Fahrbahn in Richtung Hackstraße, sein 38-jähriger Begleiter stand verbotenerweise hinter ihm ebenfalls auf dem Roller. Als sich auf Höhe der Haltestelle `Stöckach` ein Pkw von hinten näherte, steuerte der Rollerfahrer sein Gefährt nach rechts auf den Gehweg, um dem Pkw die Vorbeifahrt zu ermöglichen. Bei diesem Manöver sprang sein Mitfahrer ab. Der 39-Jährige prallte anschließend nach mehreren Metern Fahrt auf dem Gehweg gegen eine Hauswand und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verunglückte vermutlich alkoholisiert unterwegs war, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein von der Polizei beschlagnahmt.

