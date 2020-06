Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

An der U-Bahn-Haltestelle "Erwin-Schoettle-Platz" hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (12./13.06.2020) gegen 00.50 Uhr ein Mann vor einer 39-jährigen Frau entblößt. Als diese bemerkte, dass der Mann sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt hatte, sprach sie ihn mit deutlichen Worten auf sein Fehlverhalten an und verständigte die Polizei. Der Sittenstrolch wollte daraufhin in eine einfahrende Stadtbahn einsteigen, konnte aber von der Frau und ihrem Begleiter bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Der alkoholisierte 63-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

